Otizmli öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle ritim atölyesinde buluştu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nde ders olarak müfredata koyulan 'Çocuk gibi bak' projesi kapsamında öğrenciler, Aksaray'daki bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayının ardından harekete geçti. Proje kapsamında, özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri, 5 üniversiteli genç ile buluşarak bir ritim atölyesi gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, ülkelerinden göç eden çocukların maruz kaldığı nefret söylemine karşı hayata geçirdiği, 'Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge Yarışması'nda birincilik kazanan 'Çocuk gibi bak' projesi müfredata girdi. Başta iletişim fakültesi olmak üzere birçok fakültede ders olarak işlenen proje, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımını sağlıyor. Bu ders kapsamında, Aksaray'daki bir okulda otizmli öğrencilerin vatandaşlar tarafından yuhalanması olayına dikkat çekmek amacıyla, özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen öğretmen ve otizmli öğrenciler ile bir ritim atölyesi gerçekleştirildi. 15 otizmli öğrenci ve 5 üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte, ritimle etkileşim kuruldu. Otizmli öğrenciler, tef, darbuka, marakas gibi perküsyon aletlerini kullanarak kendi ritimlerini yarattı. Üniversiteli öğrenciler, otizmli öğrencilerin de eğitim hakları olduğunu ve onlara da çocuk gibi bakılması gerektiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE KAYNAŞMASI ÖNEMLİ'

'Çocuk gibi bak' projesinin ders olarak verilmesinden bahseden Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, Bu yıl projenin çerçevesini genişlettik, sadece mülteci çocuklara yönelik değil, tüm dezavantajlı çocukları kapsayan bir hale getirdik. Proje kapsamında, UNICEF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize destek veriyor. Çocuk hakları maddelerinde yer alan her konuya değinmeye çalışıyoruz. Bizim için çocukların üniversite öğrencileri ile kaynaşması önemli. Öğrencilerimizin gönüllülük bilinci edinmesi önemli dedi.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Türkel ise, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılında öğrencilerimiz çocukların sözcüsü olmaları gerektiğini düşünerek hareket ediyorlar. Aksaray'da yaşanan üzücü olay nedeniyle otizmli çocukların da var olduğuna dair bir mesaj vermek istediler. Otizmli çocuklara da çocuk gibi bakılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz diye anlattı.

Projeye katılan Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Ceren Vernes de, Gönüllülük faaliyetleri yapıyoruz. Burada çocukların çok farklı bakış açıları olduğunu gördüm. Kimi eğitmenin gösterdiğini yapıyor, kimi inceliyor. Onların da çocuk olduğunu fark etmeliyiz. İlk defa burada otizmli çocuklarla bir araya geldim. İçinde olmadığım bir durum, onları gözlemliyorum. Onların heyecanlarını gördükçe çok mutlu oluyorum dedi.



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