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Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! MEB soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! MEB soruşturma başlattı

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia edildi.

‘BU NASIL BİR KANDIRMACA?’

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, “Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?” diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup “otizmli çocukları istemiyoruz” diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray otizm Milli eğitim Bakanlığı

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