HABER

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Aksaray Valiliği soruşturma başlattı.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Aksaray Valiliği, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmişti.

İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi.

Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:

dasdasd


Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Sakarya’da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltıSakarya’da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı
Türkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattıTürkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray otizm Aksaray Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 35 yorum
İnşallah bu haber doğru değildir. Çünkü böyle vicdansızlık olmaz
sorsan hepsi müslüman allah cahillerden kirsal sehirlerden bizi korusun
bu insanlar mucize doktoru izlerken duygulanıyorlar ama iş kendilerine döndüğü zaman otizm hayır diyorlar hepiniz kurban olun otizmli o tatlı çocuklara
senin gibi mudurun de ,sizin gibi velilerin de.insan misiniz siz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolu denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Türkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattı

Türkiye'de ilk kez yapılmıştı... Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği yılları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.