Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Aksaray Valiliği, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmişti.

İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi.

Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:



