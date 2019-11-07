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Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray’da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması ile ilgili soruşturma başlattı.Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda velilerin otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ve okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray’da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması ile ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda velilerin otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ve okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Söz konusu iddialara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aksaray’da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı’ başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır” denildi.

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