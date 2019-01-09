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Otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D.

Otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusu

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D. (8) adlı erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu. Kadın öğretmenin öğrencisini itip sandalye fırlattığı cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.
Olay, önceki gün Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nun otistik çocuk eğitim sınıfında meydana geldi. Epilepsi hastası otizmli M.F.D.'ye, iddiaya göre, öğretmeni sınıfta şiddet uyguladı. Bu sırada başka bir öğretmen cep telefonuyla olayı kaydetti. Görüntüde, kadın öğretmenin kendisine doğru gelen öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü.
Yanaklarında kızarıklık oluşan M.F.D.'nin ailesi, durumu öğrenince avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet anına ilişkin cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.
'MORARAN YERLERİ FONDÖTEN İLE KAPATIYOR'
Şikayet dilekçesinde, aynı okulda bakıcı olan S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor" dedi.
Çocuğun yüzünde darptan kaynaklı kızarıklık oluştuğu aktarılan suç duyurusu dilekçesine ayrıca, "Öğretmen ekstra özenli davranması gerekirken, hem fiziksel hem manevi şiddet uygulamıştır. Bu tarz şiddet hareketleri olan bir kimsenin öğretmenlik yapmaması gerekmektedir" denildi.

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Otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusuOtizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusuOtizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusuOtizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusu

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