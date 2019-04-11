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Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yürüme zorluğu çeken 9 yaşındaki otizmli Serhat Calp'e, hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye hediye edildi.

Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci

Muhammed MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yürüme zorluğu çeken 9 yaşındaki otizmli Serhat Calp'e, hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye hediye edildi. Oğlunun zorlu bir hastalıkla mücadele verdiğin söyleyen Bahattin Calp, "Oğlum artık acı çekerek yürümek zorunda kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Muş Kalkındırma, Dayanışma ve Güzel Yaşam Derneği (MUŞ-DER),'ağır otizm' hastalığı sebebiyle yürüme zorluğu çeken Serhat Calp için kampanya düzenledi. Elde edilen gelirle alınan tekerlekli sandalye MUŞ-Der Başkanı Osman Koç ve yöneticileri tarafından Serhat Calp'e teslim edildi. Serhat'ın evine giden başkan ve dernek yöneticileri, ambalajından çıkardıkları sandalyeyi kurdu. Kurulum sonrası Bahattin Calp, oğlu Serhat'ı sandalyeye oturtarak bahçede gezdirdi.
MUŞ-DER Başkanı Osman Koç, babanın yardım talebi üzerine hayırseverlerin desteği ile İstanbul'dan alınan sandalyenin kendilerine gönderildiğini söyledi. Serhat'ın sevinci karşısında mutlu olduklarını ifade eden Başkan Koç, "Ailenin ve çocuğun mutluluğu bizlere yeter. Biz insanları mutlu ettikçe mutlu oluyoruz. Çünkü mutlu olmanın sırrının mutlu etmekten geçtiğini biliyoruz. Rabbim hastamıza acil şifalar versin" dedi. Oğluna tekerlekli sandalye hediye eden dernek yöneticilerine teşekkür eden baba Bahattin Calp, Serhat'ın iyileşmesi için de devlet yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti.
FOTOĞRAFLI

Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci

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