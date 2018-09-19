Otizmli Tuğçe’ye 35 bin feetde sürpriz doğum günü kutlaması

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Zürih’ten İstanbul’a gelen otizm hastası 19 yaşındaki Tuğçe Tan’a görevli kabin memurları 35 bin feette doğum günü sürprizi yaptı.

19 yaşındaki Tuğçe Tan, annesi ve kardeşleriyle birlikte 13 Ağustos günü İstanbul’a gelmek için Zürih’ten Türk Hava Yolları uçağına bindi. Uçuş korkusu olan Tuğçe, uçakta boş bulunan bir koltuğa oturdu. Tuğçe’yi annesi ve kabin memurları bir türlü oturduğu yerden kaldıramadı. Annesinin ‘Kızımın dün doğum günüydü’ sözleri üzerine uçakta görevli kabin memurları Tuğçe Tan’a kısa bir sürede sürpriz hazırladı. Uçakta bulunan pastayla birlikte Tuğçe’nin oturduğu koltuğa geldi. Yolcular da bu sürpriz doğum gününe eşlik etti. Kabin memurlarının hazırladığı pastayı üfleyen Tuğçe’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

TUĞÇE ÇOK MUTLU OLDU

Doğum günü pastası hazırlayan THY Kabin memuru Büşra Güzelses, “Yolcunun annesi geldi arkaya, çocuğun çok korktuğunu başka koltuğa oturduğunu ve bizim yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Sonra biz de ekip olarak birkaç arkadaşımız ile yardım etmeye gittik. Sonra annesi ile konuşurken, tabii kaldıramadık yerinden ama onu olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Yine de kaldıramadık ama sonuçta çocuk çok mutlu oldu. Annesi de bize laf arasında 'dün kızım 19 yaşına bastı' demişti. Biz de onu öğrenip ona göre bir sürpriz organize ettik. Çok da güzel oldu. Sonra hep birlikte arkadaşlarla “ iyi ki doğdun Tuğçe” diye kabine gittik. Yolcularımız da bu mutlu günümüzde bizlere alkışlarıyla eşlik etti." dedi.