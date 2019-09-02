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Otizmli Tuna hayallerini tuvale aktardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Otizmli Süleyman Tuna Taşkın, ilk kişisel sergisi "Sesim Fırçalar"ı Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde açtı

İSTANBUL (AA) - Otizmli 14 yaşındaki Süleyman Tuna Taşkın, ailesinin resim yeteneğini keşfetmesi ve aldığı eğitimle ilk kişisel sergisini açtı.

Uzakyol başmühendisi olan babası Süleyman Tuba Taşkın oğlunun özel durumunu öğrendiğinde denizcilik kariyerini sonlandırarak eşi İpek Taşkın ile kendilerini çocuklarının geleceğine adadı.

Henüz 3 yaşında özel bir birey olduğunu öğrenen ailesi, Tuna'nın resim konusunda yetenekli olduğunu fark edince onu destekleyerek kendisini geliştirmesi için özel ders aldırdı.

5 yıldır özel resim dersi alan Taşkın, çalışmalarının sonunda ilk kişisel sergisini Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde açtı.

Resim öğretmeni Ebru Durgun, Tuna'nın oldukça disiplinli bir öğrenci olduğunu söyledi.

Tuna'nın eğitimle hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade eden Durgun, "İnanılmaz bir biçimde söylenilen her şeyi yapıyor Tuna. Canı resim yapmak istemese bile disiplin anlayışı gereğince o gün yapması gerekenleri yerine getiriyor. Bir buçuk yılda otizmli olmayan öğrencilerimden çok daha hızlı ilerleme yaşadık. Tuna’nın çok özel bir yeteneği var. Bunun yanı sıra azimli ve disiplinli olması onun gelişimine büyük katkı sağladı." şeklinde konuştu.

Otizmli olmanın bir problem ve utanılacak bir durum olmadığını vurgulayan Durgun, ailelerin duyarlı olarak çocuklarının gelişimine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.

Sergi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde açık olacak.

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Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi resim sergisi Süleyman Tuna Taşkın

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