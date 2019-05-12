İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da annesinin 2,5 yaşındayken bırakıp gittiği otizmli Kaan, halası sayesinde hayata tutunuyor.

Yurda vermeye kıyamadığı, kimseye emanet dahi edemediği Kaan'ın mutluluğu için mücadele eden hala, "Üçüncü evladım ama her şeyim" dediği yeğeni için işini bıraktı.

Selbi Sağır (47), AA muhabirine, biri 30, diğeri 29 yaşında iki öz evladının olduğunu, 9 yıldan bu yana da kardeşinin çocuğuna annelik yaptığını söyledi.

Kaan'ın 2,5 yaşındayken annesi tarafından terk edildiğini dile getiren Sağır, kardeşinin de tek başına yeğenine bakamadığı için yanına aldığını ve şu an hep birlikte yaşadıklarını anlattı.

Yeğeninin bakımını üstlendiğinde onda bir tuhaflık olduğunu hissettiğini belirten Sağır, "Kaan sürekli kendi etrafında dönüp her şeyi kırıyordu, çok hırçındı. İki çocuk büyüttüm ama Kaan farklı davranıyordu. Yaptığım araştırmalarla onun otizmli olabileceğini düşündüm ve hemen doktora götürdüm. Kaan'a otizm teşhisi konuldu. O zamanlarda hasta bakıcılığı yapıyordum. Kaan'a bakabilmek için işimi bıraktım." diye konuştu.