Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile İlgi Otizm Derneğince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, klasik arabalarla konvoy oluşturularak şehir turu yapıldı.

Riders&Brothers Klasik Otomobil Kulübü'nün de desteğiyle otizmli bireylere destek amacıyla oluşturulan konvoya katılacak araçlar, Kuğulu Park'ta toplandı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuk ve gençlerin, şehir turunun ardından vakıf tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konserinin provalarına katılacaklarını söyledi.

Festivalde yer alan sanatçılarla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda bir araya geleceklerini bildiren Yüksel, "Bugünün özelliği olan 'Maviye Dokun' etkinliğini orada birlikte gerçekleştireceğiz. Hem çocuklarımızla hem de sanatçılarımızla beraber festivalimizin sloganı olan 'Ruhunuzu Akort Edin' adlı eseri herkese söyleyeceğiz. Bugün etkinliğe 24 çocuğumuz katıldı." diye konuştu.