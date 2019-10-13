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Otları temizlemek isterken yanarak yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde oğlunun evinin önündeki otları yakarak temizlemeye çalışan Yaşar Küçükbozbey (73) alevlerin kıyafetini tutuşturması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Otları temizlemek isterken yanarak yaşamını yitirdi

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde oğlunun evinin önündeki otları yakarak temizlemeye çalışan Yaşar Küçükbozbey (73) alevlerin kıyafetini tutuşturması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
Gelendost'a bağlı Afşar köyünde oturan Yaşar Küçükbozbey, dün akşam saatlerinde oğlunun evinin önündeki otları temizlemek için yaktı. Büyüyen yangın erik bahçesine doğru ilerleyince Yaşar Küçükbozbey, alevlere müdahale için otların içine girdi. Bu sırada kıyafeti tutuşan Yaşar Küçükbozey, alevlerin içinde kaldı.
Durumu fark eden gelini ve komşuları Yaşar Küçükbozbey'in yardımına koştu. Vücudunun büyük bölümü yanan Yaşar Küçükbozbey, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşar Küçükbozbey'in cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün toprağa verildi.

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