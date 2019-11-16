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Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, tarlasınının kenarındaki kuru otları yakmak isteyen Levent Yüksel (39), traktörünü yaktı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, tarlasınının kenarındaki kuru otları yakmak isteyen Levent Yüksel (39), traktörünü yaktı.
Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Saçaklı köyünde meydana geldi. Zeytin toplayan Levent Yüksel, tarlasının kenarındaki kuru otları temizlemek için ateşe verdi. Alevlerin bir anda büyümesiyle ateş, 17 AD 340 plakalı traktöre sıçradı. Alev alan traktörünü kurtarmak isteyen Yüksel, başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi. Ellerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yanıklar oluşan Levent Yüksel, kendi imkanlarıyla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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