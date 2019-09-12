HABER

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir vatandaş ceviz bahçesindeki kuru otları yakmak isterken yangına sebep oldu.

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir vatandaş ceviz bahçesindeki kuru otları yakmak isterken yangına sebep oldu. Çıkan yangında üç bahçede bulunan çok sayıda ceviz ve elma ağacı zarar gördü.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan çeviz ve elma bahçelerinde çıktı. Alınan bilgiye göre A.G. isimli şahıs, bahçesinde hasadına hazırlandığı ceviz ağaçlarının altındaki kuru otları yakarak temizlemek istedi. Bir süre sonra alevlerin büyüyerek bitişikteki iki bahçeye de sıçraması üzerine A.G., hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Ermenek Belediyesine ait itfaiye ekibi, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. 10 dönüm alanda çıkan yangında yaklaşık 50 ceviz ile 30 elma ağacı, alevlerden etkilenerek zarar gördü. A.G., S.G. ve E.Ç. isimli vatandaşlara ait olduğu öğrenilen bahçelerde 15 gün sonra ceviz ve elma hasadının yapılacağı öğrenildi.
Yangına sebep olan bahçe sahibi ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
Lastik ve akü hırsızları kameradaLastik ve akü hırsızları kamerada
Telefon dolandırıcıları jandarma ekiplerine takıldıTelefon dolandırıcıları jandarma ekiplerine takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.