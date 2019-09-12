Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir vatandaş ceviz bahçesindeki kuru otları yakmak isterken yangına sebep oldu. Çıkan yangında üç bahçede bulunan çok sayıda ceviz ve elma ağacı zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan çeviz ve elma bahçelerinde çıktı. Alınan bilgiye göre A.G. isimli şahıs, bahçesinde hasadına hazırlandığı ceviz ağaçlarının altındaki kuru otları yakarak temizlemek istedi. Bir süre sonra alevlerin büyüyerek bitişikteki iki bahçeye de sıçraması üzerine A.G., hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Ermenek Belediyesine ait itfaiye ekibi, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. 10 dönüm alanda çıkan yangında yaklaşık 50 ceviz ile 30 elma ağacı, alevlerden etkilenerek zarar gördü. A.G., S.G. ve E.Ç. isimli vatandaşlara ait olduğu öğrenilen bahçelerde 15 gün sonra ceviz ve elma hasadının yapılacağı öğrenildi.

Yangına sebep olan bahçe sahibi ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



