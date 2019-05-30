Otlattığı ineğin saldırısında öldü

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, merada otlattığı ineğin saldırısına uğrayan Ramazan Keyvanoğlu (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ramazan Keyvanoğlu, dün öğle saatlerinde büyükbaşlarını Sungurlu İlçesine bağlı Örnekevler Mahallesi’ndeki meraya otlatmaya götürdü. Ancak sürüdeki inek, Keyvanoğlu'na saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralan Keyvanoğlu, çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan genç, iç kanama şüphesiyle Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ramazan Keyvanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Keyvanoğlu, Ulu Cami'de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardınan Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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