Otluk alanda başlayan yangın palet fabrikasının deposuna sıçradı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ahşap palet üretimi yapan palet fabrikasının bahçesindeki depo bölümüne sıçradı. Bahçedeki binlerce palet kül olurken, fabrikada da büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Alevler fabrikanın bitişiğindeki küçükbaş hayvan çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yunusemre ilçesinde, eski Muradiye yolundaki zeytinliğin yanındaki otluk alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, yakındaki bir ahşap palet fabrikasının 20 dönümlük arazisine sıçradı. Fabrikanın bahçesinde depolanan paletlerin tutuşmasıyla yangın daha da büyürken, alevlerin yüksekliği zaman zaman 20 metreyi buldu. Alevlerin fabrika binasına da ulaştığı yangına 20 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin palet fabrikasının bitişiğindeki küçükbaş hayvan çiftliğine ulaşmaması için büyük çaba sarfetti. Endişe yaşayan çiftlik sahipleri ve çalışanları da hayvanların zarar görmemesi için seferber oldu. Yanan paletlerden sıçrayan kıvılcımların rüzgarla birlikte etrafa yayılması nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı yangınlar çıkması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. AYangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, palet fabrikasında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

