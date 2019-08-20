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Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 01:49 | Son Güncelleme

Hatay’da ormanlık alanda bitki örtüsü yangını meydana geldi.

Hatay’da ormanlık alanda bitki örtüsü yangını meydana geldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca mevkiinde bir ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saat süren uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu alanda ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı

Otluk alanda yükselen alevler geceyi aydınlattı
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