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Otluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki otluk alanda çıkan yangında, 3 kedi ölürken, kümeste olan 5 tavuk, 5 horoz ve bir ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki otluk alanda çıkan yangında, 3 kedi ölürken, kümeste olan 5 tavuk, 5 horoz ve bir ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki bir kümese de sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kümesteki 5 tavuk, 5 horoz ve bir ördeği kurtardı.
Otluk alanda alevlerin arasında kalan 3 kedi ise öldü. 4 dönüm arazide etkili olan yangın,1 saatte söndürülebildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Otluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardıOtluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardıOtluk alandaki yangında kümesteki hayvanları itfaiye kurtardı

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