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Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

Adana’da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 23.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67009 sokakta bulunan işyerinde meydana geldi.

Adana’da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67009 sokakta bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto anahtarcı dükkanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye erleri dükkan içerisinde bulunan işyeri sahibi Mahmut Yıldız’ı ise dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Mahmut Yıldız, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendiOto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi
Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendiOto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi
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