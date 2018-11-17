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Oto çekicileri eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Oto çekicileri eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - Oto çekici hizmeti veren bir grup, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.

TEM Otoyolu tır parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Mürsel Balta, ''En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz.'' diye konuştu.

Açıklamanın ardından korna çalarak konvoy halinde Kavacık'a kadar giden grup, burada dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceza çekici eylem kurtarma

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