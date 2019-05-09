HABER

Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bayrampaşa O-3 otoyolunda bir oto çekicisi hızla seyir halindeyken üzerinde köpek olması yürekleri ağza getirdi.

Bayrampaşa O-3 otoyolunda bir oto çekicisi hızla seyir halindeyken üzerinde köpek olması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anlar ise o anda yolda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 otoyolunda meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan vatandaşlar bir çekicinin arkasına yüklenen yükle birlikte bir köpeğin olduğunu fark etti. Orta şeritten hızla seyir halinde bulunan çekicinin üzerinde bulunan köpeği gören vatandaşlar köpeğin düşme ihtimaline karşın çekici şoförünü uyarmak ve durdurmak istedi. Ancak çekici sürücüsü uyarıları dikkate almayarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren bu anlar yolda bulunan diğer sürücüler tarafından da saniye saniye kaydedildi.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Ürettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyorÜrettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyor
Prof. Dr. Altun: Süs balığı besleyeceksek yaşam hakkına saygı duymalıyızProf. Dr. Altun: Süs balığı besleyeceksek yaşam hakkına saygı duymalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.