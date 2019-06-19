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Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 01:57 | Son Güncelleme

Adana’da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü.

Adana’da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto elektrik dükkanından alevler yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin üzerinden gerilim hattı geçtiği için ilk başta müdahale edemedi. Elektriğin yetkililer tarafından kesilmesinden sonra itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. İş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 otomobil de küle döndü.

İş yeri sahibi, itfaiye ekiplerinin yangını müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğulurken ardından baygınlık geçirdi.

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü
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