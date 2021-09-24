Oto elektrikçide patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Y.C.D. (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Y.C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"MADDİ HASARI KARŞILARIZ AMA CAN KAYBINA ÇOK ÜZÜLDÜK"

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, hayatını kaybeden çocuğun ailesine baş sağlığı dileyerek, "Akşam saatlerinde yangın çıktığı söylendi. Biz de yangının üzerine geldik. İçeride çalışan 2 kişi ve yanlarında misafir olan bir çocuk varmış. 11 yaşındaki çocuk rahmetli oldu. İçeride LPG tüpü patlamış ama onun öncesinde aracın benzin deposundaki arızaya bakarken kıvılcım atmış. Kıvılcım sonrasında LPG tankında patlama olmuş. Maddi hasarı karşılarız ama can kaybına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



