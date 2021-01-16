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Oto fareleri yakalandı

16.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Şehitkamil ve Nizip ilçesinde park halindeki araçların camını açarak içeriden teyp ve para hırsızlığı yapan iki kişi, önce kameralara ardından ise polise yakalandı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın camını elleriyle açan M.A., oto teybini çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep’in Şehitkamil ve Nizip ilçesinde park halindeki araçların camını açarak içeriden teyp ve para hırsızlığı yapan iki kişi, önce kameralara ardından ise polise yakalandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın camını elleriyle açan M.A., oto teybini çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği M.A.’yı Eydibaba Mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı.
Nizip’in Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise C.K., gece yarısında park halinde bulunan bir aracın camını sessizce açmayı başararak, içerinden oto teybini alarak kayıplara karıştı. hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şahsın C.K., olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyon ile şahsı gözaltına aldı.
Her iki olayın zanlıları çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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