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Oto farelerine dev operasyon: 7 tutuklama

27.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Gaziantep emniyeti 10 günde 17 otomobil ve 10 motosiklet çalan 31 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Gaziantep emniyeti 10 günde 17 otomobil ve 10 motosiklet çalan 31 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 10 günde 17 otomobil ve 10 motosiklet çalan, bir evden ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 31 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rahatlıkları pes dedirtti
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları ise şehir polis ve iş yeri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Oto ve motosiklet hırsızlığı anlarına ilişkin emniyet müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, bir şüpheli yanından geçen insanlara aldırmadan gözüne kestirdiği motosikleti park halinde olduğu iş yerinin önünden çalarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bir başka görüntüde ise hırsızlar park halindeki aracın arka kapsını el marifetiyle açıp otomobili çalarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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