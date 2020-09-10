Oto farelerine polisten suçüstü anı güvenlik kamerasında

İstanbul’da otomobillerin içinden teyp ve konsol çalan hırsızlara polis ekipleri suçtu basın yaptı. Şüphelilerden biri yakalanırken, motosikletli şahıs kaçmayı başardı.O anlar kameraya yansırken, polisin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Hırsızların site otoparkı içerisinde bulunan bir otomobili soyabilmesi ise dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 26 Ağustos tarihinde Şişli’de, 2 Ağustos günü ise Beşiktaş’ta meydana gelen otomobillerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

Otoparkın içindeki aracı soymuşlar

Şüphelilerin 26 Ağustos tarihinde Şişli Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak’ta gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında, kendilerine bir sitenin otoparkında bulunan otomobili hedef olarak seçtikleri ve bu aracın içerisinden ön konsol ve teyp kısmını çaldıkları öğrenildi. 2 Ağustos günü Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Hakkı Şehit Han Sokak’ta meydana gelen olayda ise bir binanın park alanında bulunan otomobilin içinden önceki olaydaki gibi ön konsol ve teyp çalındığı belirlendi.