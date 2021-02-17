HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oto faresi polis ekiplerini başarılı takibi sonucu yakalandı

Oto faresi polis ekiplerini başarılı takibi sonucu yakalandı

17.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan bir zanlı, otomobil çaldı.

Çanakkale’de, cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan bir zanlı, otomobil çaldı. Otomobili çalma anları saniye saniye kameralara yansırken zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Olay, dün sabah erken saatlerde Çanakkale Barbaros Mahallesi Köknar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 farklı olayda kaydı bulunan ve cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan M.K. (56) isimli hırsızlık zanlısı park halinde bulunan 17 TC 932 plakalı otomobilin yanına gitti. Etrafını kolaçan ettikten sonra kapıyı zorlayan M.K. 60 saniyede kapıyı açmayı başardı. Daha sonra 1 dakika 15 saniyede düz kontak yaparak olay yerinden uzaklaşan M.K. önceden belirlediği bir binanın bodrumuna gitti. Burada arabanın plakalarını değiştiren zanlı, daha sonra bulunduğu bodrumdan çıkarak gözden kayboldu.
Otomobilinin çalındığı fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro dedektifleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede hırsızlık zanlısı M.K.’yı yakaladı.
6 farklı suç kaydı çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
İkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçlarıİkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?
1/

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Hepimizin başına gelebilir: Paranın çekildiğini telefonuna gelen mesajla öğrendi

Hepimizin başına gelebilir: Telefonuna gelen mesajla öğrendi

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Optimar Araştırma Şirketi hazırladı

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son Dakika: MSB duyurdu: 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı

Aralarında 5 tane Rus var

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 16 Şubat 2021

İkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Kağıthane’de korkutan kaza! Kayan otomobil karşıdan gelen araca çarptı

Korkutan anlar! Böyle çarpıştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.