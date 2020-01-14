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  4. Oto faresi polisten kaçamadı

Oto faresi polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ayda toplam 345 bin TL değerindeki 3 otomobil çalan şüpheliyi yakaladı.Alınan bilgilere göre; 15 Aralık 2019 ile 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar, Aşağısöğütönü ve Bahçelievler mahallelerinde park halinde bulunan 115 bin TL değerinde üç ayrı otomobilin çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Oto faresi polisten kaçamadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ayda toplam 345 bin TL değerindeki 3 otomobil çalan şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgilere göre; 15 Aralık 2019 ile 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar, Aşağısöğütönü ve Bahçelievler mahallelerinde park halinde bulunan 115 bin TL değerinde üç ayrı otomobilin çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Olay yerleri ve çevresinden alınan güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Eskişehir’e her seferinde farklı araçla gelen şüpheli N.E. (50) isimli şahsın, araçları yapmış olduğu taklit anahtar ile açtığı ve oto beyinlerini değiştirerek çaldığı tespit edildi.
Oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şüpheli N.E., polis ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, Bozüyük ilçesinde suçta kullandığı iki araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra kente getirildi. Ayrıca şüphelinin suçta kullandığı araçlarda yapılan aramada ise, araçları açmak ve anahtar yapımında kullanılan çok sayıda materyal elde edildi.
Öte yandan üç ayrı ’Oto Hırsızlığı’ olayının şüphesi N.E., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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