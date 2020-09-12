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Oto faresi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bursa’da sahipleri tarafından kapıları açık unutulan araçlarda buldukları yedek araba anahtarlarıyla 4 ayrı otomobil çalan oto faresi, kıskıvrak yakalandı.

Bursa’da sahipleri tarafından kapıları açık unutulan araçlarda buldukları yedek araba anahtarlarıyla 4 ayrı otomobil çalan oto faresi, kıskıvrak yakalandı. F.Ö.’nün yanında arkadaşı ile birlikte otomobillerin kapılarını yokladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana geldi. 21 yaşındaki F.Ö. arkadaşı ile birlikte park halindeki araçların kapılarını kontrol ederek açık kapı olup olmadığına baktı. Bir süre sonra bir otomobilin kapısının açık olduğunu fark eden F.Ö. ve arkadaşı otomobile girerek içinde değerli eşyalar aramaya başladı. F.Ö. arabanın torbido gözünde bir başka araca ait kontak anahtarı buldu. Bulduğu anahtarı kontrol eden F.Ö. anahtarın ait olduğu otomobili belirledi. Anahtarın uyduğu otomobili alıp kaçan F.Ö. ve arkadaşı araca daha önce çaldıkları bir plakayı takarak kullanmaya başladı.
Olayla ilgili ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobil hırsızlarının yakalanması için inceleme başlattı. Ekipler 4 Eylül’de Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde de benzer bir otomobil hırsızlığı olduğu ihbarı aldı. Otomobilin çalındığı yerde ve bölgede yaklaşık 100 güvenlik kamerası izleyen ekipler hırsızın F.Ö. ile yanındaki arkadaşı olduğunu belirledi. F.Ö.’nün 4 otomobil çaldıkları, 4 otomobilden hırsızlık ve 3 sahtecilik suçuna karıştığı tespit edildi.
F.Ö.’yü ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlatan ekipler, F.Ö.’nün evinin adresini belirledi. Ekipler, şüphelilerden F.Ö.’yü dün Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde evine gitmek istediği sırada yakalayarak gözaltına alırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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