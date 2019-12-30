HABER
  4. Oto galeri açıp vekaletname alarak 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 çete üyesi tutuklandı

Oto galeri açıp vekaletname alarak 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 çete üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı.

Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı. Aracını satmak isteyen vatandaşa bir miktar para ödeyip kalan miktar için senet düzenleyen şahıslar, araçların satışı yerine ise vatandaşlardan vekaletname aldı. Daha sonra satın aldıkları araçları farklı vatandaşlara satan şahıslar kayıplara karıştı. Şahısların Kocaeli ve Bursa’da dolandırdığı 43 vatandaşın şikayetçi olması sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kocaeli ve Bursa’da yaşanan ‘nitelikli dolandırıcılık’ olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şüpheliler Kocaeli merkezli Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarda isimli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete üyeleri emniyette yapılan işlemlerinde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak ve Bursa’da yaklaşık değeri 25 milyon olan 400’ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekaletname aldıkları tespit edildi. Öte yandan, yürütülen planlı operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için ‘satılamaz şerhi’ konularak vatandaşların mağdur olmaları önlendi.
Şüpheli şahısların geçmişe dönük yaptıkları dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü öğrenilirken, R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdikleri ifadenin ardından hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. tutuklanırken, Ş.. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktıBursa'da sosyal tesiste yangın çıktı
İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecekİnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.