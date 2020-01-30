HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı

Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL’lik vurgun yapan 2 çete üyesi daha tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı.

Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı

Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL’lik vurgun yapan 2 çete üyesi daha tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı. Aracını satmak isteyen vatandaşa bir miktar para ödeyip kalan miktar için senet düzenleyen şahıslar, araçların satışı yerine ise vatandaşlardan vekaletname aldı. Daha sonra satın aldıkları araçları farklı vatandaşlara satan şahıslar kayıplara karıştı. Şahısların Kocaeli ve Bursa’da dolandırdığı 43 vatandaşın şikayetçi olması sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kocaeli ve Bursa’da yaşanan ‘nitelikli dolandırıcılık’ olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şüpheliler Kocaeli merkezli Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 vatandaşı dolandıran 2 şüpheli daha yakalandı
Ekipler tarafından olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında aynı yöntemi kullanarak İ.K. ve Y.K. isimli şahısların 7 vatandaşı daha dolandırdıkları tespit edildi. Ekipler tarafından Denizli’de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen vatandaşların 7 kişiyi vekaletname yöntemiyle yaklaşık 350 bin TL dolandırdıkları öğrenildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Polis kanlı baskını önledi! Çok sayıda gözaltı varPolis kanlı baskını önledi! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Pakdemirli açıkladı: Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacak

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

İzmir için deprem uyarısı: Kent merkezinden 13 aktif fay hattı geçiyor

Korkutan deprem uyarısı bu kez o ilimize! Kentin içinden geçiyor

İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu! Son yılların en büyüğü

Son yılların en büyük operasyonu! Değeri 3 milyon lira

Polis kanlı baskını önledi! 10 kişi gözaltında

Polis kanlı baskını önledi! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.