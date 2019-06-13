HABER

Oto galerici, alacak tartışmasında müşterisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de oto galerici Ahmet Karslı (42), otomobil sattığı müşterisi Tufan Dinçer'i (44), alacak meselesinden çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.

Oto galerici, alacak tartışmasında müşterisini öldürdü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de oto galerici Ahmet Karslı (42), otomobil sattığı müşterisi Tufan Dinçer'i (44), alacak meselesinden çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı da olan Ahmet Karslı ile kafeterya işletmecisi Tufan Dinçer arasında, otomobil satışından kaynaklı alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karslı, belinden çıkardığı tabanca ile Dinçer'e ateş etti. Karslı, ağır yaralanan Dinçer'i, aracına bindirerek Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tufan Dinçer'i acil servise bırakan Ahmet Karslı, kaçtı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dinçer, kurtarılamadı. Polis, kaçan Ahmet Karslı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Oto galerici, alacak tartışmasında müşterisini öldürdü

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümüİzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralıHafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.