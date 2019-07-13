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Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

Giresun’da oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti.

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Giresun’da oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan galeri sahibi olayda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Teyyaredüzü Mahallesi oto galericilik işiyle uğrayan 53 yaşındaki Cafer Dincer, dükkanında tartışı bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Dinçer’in cansız bedeni yapılan olay yerinde yapılan incelememin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

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