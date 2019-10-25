Oto galericiye 'kadınlı' tuzağa 3 tutuklama

VAN,(DHA) - VAN'da, 'kadın'la tuzak kurdukları oto galericiye, darbederek zorla senet imzalattıran 3 kişi, polisin takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kadın ise aranıyor.

Olay, bir hafta önce merkez Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde meydana geldi. Çaldıran ilçesinde oto galerisi olan A.A., telefonla tanıştığı kadınla buluşmak üzere Van merkeze geldi.

Kadının isteği üzerine, ikili boş bir araziye gitti. Ancak A.A., burada 3 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen A.A.'ya saldırganlar zorla senet imzalattırdı. Galerici, kurtulduktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu.

Hemen araştıma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, operasyon için düğmeye bastı.

Polis, A.A.'ya kadınla tekrar irtibat kurdurup, şüphelilere randevu verdirdi. Buluşma noktasına gelen şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, adı açıklanmayan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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