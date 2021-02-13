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Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler

13.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir oto galerinin camını kırarak 500 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsızlar, 3 gün sonra aracı geri getirdi.

Bursa’da bir oto galerinin camını kırarak 500 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsızlar, 3 gün sonra aracı geri getirdi. Oto galerinin önüne aracı bırakan 2 şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerinin alarmı çaldı. Alarm üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, galerinin camının kırık olduğunu fark ederek iş yeri sahibine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin galeride bulunan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili çaldıklarını görüp, soruşturma başlattı.
3 gün sonra aracı geri getirdiler
Yaşanan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 gün sonra gece saatlerinde yarım milyonluk aracı oto galerinin önüne geri getirdi. Aracı çalışır halde bırakan 2 şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen galeri işletmecisi gözlerine inanamazken durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için soruşturması devam ediyor.

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