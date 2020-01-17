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  4. Oto hırsızı cezaevi firarisi çıktı

Oto hırsızı cezaevi firarisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir hafta arayla meydana gelen 2 oto hırsızlığı olayının yakalanan şüphelisinin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 07 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde meydana gelen faili meçhul oto hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Oto hırsızı cezaevi firarisi çıktı

Gaziantep’te bir hafta arayla meydana gelen 2 oto hırsızlığı olayının yakalanan şüphelisinin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 07 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde meydana gelen faili meçhul oto hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şahsın yapılan çalışmalarla kimliği tespit edildi. Kamera kayıtlarından adım takip edilen ve ismi açıklanmayan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Her iki hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahsın 51 suç kaydı ve 4 ayrı dosyadan hakkında yakalama müzekkeri bulunduğu tespit edildi. Ayrıca hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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