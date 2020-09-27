HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oto hırsızı tutuklandı

Oto hırsızı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda çaldığı arabayla yakalanan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay dün Şarhöyük Mahallesi’nde yaşandı.

Eskişehir’de polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda çaldığı arabayla yakalanan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün Şarhöyük Mahallesi’nde yaşandı. Azat K. isimli şüpheli, Mustafa Çiftçibaşı’na ait otomobili çaldı. Çiftçibaşı’nın 155 Polis İmdat hattına durumu ihbar etmesiyle ekipler çalınan aracı aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede çalıntı otomobili bulan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan Azat K., araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın sonunda polis, 71 Evler Mahallesi Serengül Sokak’ta çalıntı araca çarparak önünü kesti. Polis, araçtan inerek kaçmaya devam eden şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerindeki kimlik sorgusunda şüphelinin cezaevi firarisi Azat K. olduğu ve 11 adet hırsızlık dosyası ile 7 farklı suçtan aranması bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişmeKübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Korona aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.