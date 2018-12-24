HABER

Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin yaptığı operasyonda E.Ö.

Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin yaptığı operasyonda E.Ö. ve İ.H.K. çaldıkları otomobille yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri çevre illerden ve kent merkezinden yapılan araç hırsızlıkları ihbarı ile harekete geçti. Ekipler yaptıkları istihbarat çalışmalarıyla hırsızlık olaylarını E.Ö. ve İ.H.K.'nin yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis E.Ö. ve İ.H.K.'yi çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerinden E.Ö.'nün yapılan kimlik sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit etti. Ele geçirilen araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve İ.H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandı

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Muş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldıMuş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
Chow Yun-fat: Ölünce 720 milyon dolarlık servetimi bağışlayacağımChow Yun-fat: Ölünce 720 milyon dolarlık servetimi bağışlayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.