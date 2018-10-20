HABER

 - OTO HIRSIZLARINA BASKIN KAMERADA  

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA )İSTANBUL'da bir tamirhaneye baskın yapan polis bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA )İSTANBUL'da bir tamirhaneye baskın yapan polis bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi. Polis ortada olmayan dükkan sahiplerinin peşine düştü. 10 gün sonra bu kişilere ait iki depoya yapılan baskında 8 çalıntı araç ile 3 adet motosiklet daha bulundu. Son baskında işyeri sahipleri Nesip B.(41) ile ortağı Naci K.(36) gözaltına alındı. Bulunan lüks araç motosikletlerin piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi
Ümraniye Cemil Meriç caddesi, Çayırönü caddesinde bulunan bir tamirciye Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan bir otomobil ve bir motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. İşyeri çalışanı patronlarının işyerinde olmadığını söyledi. Polis takibe aldığı iki ortağın başka dükkan ve depoları da olduğunu belirledi. 10 gün sonra adresleri belirlenen iki depoya baskın yapıldı. Depolarda yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil bir cipe ait olduğu öğrenilen yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Öte yandan polis, çalıntı 3 motosikletinde şüpheliler tarafından parçalanarak yedek parça haline getirildiğini tespit etti. Hepsi son model ve lüks araçların toplam değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.
Dükkanlarında gözaltına alınan Nesip B. ile Naci K.'nın sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Nesip B.'nin daha önceden 11, ortağı Naci K.'nın ise 15 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-------
-Baskın anı
-ele geçirilen araçlar
-Şüpheliler

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)
Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı (2)Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.