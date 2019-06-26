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Oto hırsızlarından biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı iş yerinden oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden 1’i yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı iş yerinden toplamda 170 bin liralık oto hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1’ini yakaladı.

Oto hırsızlarından biri yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı iş yerinden oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden 1’i yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı iş yerinden toplamda 170 bin liralık oto hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1’ini yakaladı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı iş yerinden oto hırsızlığı gerçekleşti. Olay üzerine inceleme yapan polis ekipleri, şahısların S.Ç. ve İ.G. olduklarını belirledi. Şahısların belirlenmesi üzerine çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri, olayın şüphelilerinden İ.G. isimli şahsı Çınarlı Mahallesi’nde yakaladı. Şahsın ev adresinde yapılan aramada havalı tüfek, kask, 2 adet sıfır akü, ses kolonu ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, çalıntı araç ise Çınarlı Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Araç, sahibine teslim edilirken, olayın diğer şüphelisi S.Ç.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Oto hırsızlarından biri yakalandı

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