Oto hırsızlığı çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çetenin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonda 2’si 18 yaşından küçük toplam 12 kişi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çaldıkları ortaya çıktı. Çalınan kamyonetlerin bir kısmının çiçek satıcılığı işinde kullanıldığı ortaya çıkarken, bir kısmının da parçalanarak yedek parça haline getirilerek satıldığı öğrenildi.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi

Gözaltındaki şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu kaydedildi. 18 yaşından küçük şüphelilerin 2’si Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Büro Amirliğine teslim edilirken, geri kalan 10 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Çetenin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin park halindeki kamyonetlerin kilitlerini kırdıktan sonra düz kontak yaparak çalıp uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

