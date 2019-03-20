HABER

OTO HIRSIZLIĞI OPERASYONUNDA DUVARDAKİ "BEN HIRSIZ" RESMİ ŞAŞIRTTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

  İstanbul'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)-
İstanbul'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde yapılan operasyon sonucu 10 çalıntı kamyonet ele geçirildi. Baskın yapılan evlerin birinin duvarında bir çocuk tarafından çizildiği değerlendirilen, üzerinde "Ben hırsız" yazan resim polis ekiplerini şaşırttı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

10 ADET ÇALINTI KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi.

DUVARDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİM DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan operasyon sırasında çete lideri olduğu öğrenilen Haydar C.'nin evinin duvarına bir çocuk tarafından çizildiği tahmin edilen resim polisin dikkatini çekti. Resimdeki elinde dondurma bulunan çocuğun üzerinde "Ben hırsız" yazısı yer alıyordu.
Yetkililer bulunan çalıntı kamyonetlerin işlemler tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edileceğini, gözaltına alınan 10'u Asayiş Şube Müdürüğünde 2'si çocuk şube müdürlüğünde bulunan 12 şüphelinin sorgularının devam ettiğini söylediler.

Görüntü dökümü:
-----------------
Ek Görüntü//
-Polis kamerasından operasyon görüntüleri

Geçilen Görüntü//
-Duvardaki resmin fotoğrafı
-Araçların görüntüsü

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldıDünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı
Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıÜç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.