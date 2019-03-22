Oto hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarına sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları da belirlenen şüphelilerin çalacakları araçların yanına başka bir araçla geldikleri, kapıyı açtıktan sonra düz kontakla çalıştırıp kaçtıkları görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.