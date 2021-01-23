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  4. Oto hırsızlık çetesi operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı

Oto hırsızlık çetesi operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı

23.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 49 zanlıdan 41’i gözaltına alınırken 25 araç ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Batman, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis’te araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı.

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 49 zanlıdan 41’i gözaltına alınırken 25 araç ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Batman, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis’te araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe başladı.
Polis, zanlıların lüks motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda aralarında suç örgütü elebaşları B.D, H.K. ve M.E’nin de bulunduğu 41 kişi sabah 500 polisle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürülürken adreslerde ve bazı depolarda yapılan aramada, 25 aracın yanı sıra, çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plakalar ele geçirildi. Polis, adresinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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