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Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama

27.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana polisi tarafından, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 otomobilin motor şasi numarasını değiştirerek çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 zanlıdan 20’si tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Batman, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis’te araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı.

Adana polisi tarafından, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 otomobilin motor şasi numarasını değiştirerek çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 zanlıdan 20’si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Batman, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis’te araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.
Polis, yaptığı takipte şahısların kaza yapan araçların aynı marka ve modelini çalıp, daha sonra da motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda aralarında suç örgütü elebaşları B.D., H.K. ve M.E.’nin de bulunduğu 49 zanlı 24 Ocak günü şafak vakti 500 polisle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürülürken adreslerde ve bazı depolarda yapılan aramada, 25 aracın yanı sıra çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plakalar ele geçirildi. Ayrıca polis teknik ve fiziki takip yaparken zanlıların yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 aracın motor şasi numarasının değiştirilerek satıldığını saptadı. Bunun yanı sıra, 21 aracında motor şasi numarasının değiştirilerek satılmasının önüne geçildi. Bu araçların da piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis zanlıların hesap hareketlerini de takibe aldı. 3 çete liderinin hesap hareketinin yaklaşık 3 milyon lira tutarında olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 20 zanlı tutuklanırken, 13 zanlı adli kontrol şartıyla 16 zanlı ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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