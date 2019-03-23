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Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu.Olay, gece saat 22.30 sıralarında Büyükyoncalı Mahallesi Yeniköy çıkışında bulunan oto hurdacısında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu.
Olay, gece saat 22.30 sıralarında Büyükyoncalı Mahallesi Yeniköy çıkışında bulunan oto hurdacısında meydana geldi. Hurdalık alanda ve barakalarda dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 3 çalışan olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, kundaklama ihtimali üzerinde duran jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangın sonucu hurdalık alan tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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