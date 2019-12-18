HABER

Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 06:03 | Son Güncelleme

 ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir oto kaporta atölyesinde çıkan yangında iki yavru köpek, duman zehirlenerek öldü.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir oto kaporta atölyesinde çıkan yangında iki yavru köpek, duman zehirlenerek öldü. Atölye yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir oto kaporta atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı işyerine iki söndürme aracı ve bir tanker ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, İşyerinin metal saçlardan yapılma çatı ve duvarının bir kısmı yangın sırasında çöktü. Soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler, yangın sırasında işyerinde bulunan iki yavru köpeğin dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralıAnkara'da mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralı
Pendik'te züccaciye dükkanında yangınPendik'te züccaciye dükkanında yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te züccaciye dükkanında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te züccaciye dükkanında yangın

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!

İlk iş gününde aracı bu hale geldi! Başkent'te feci kaza!

İlk iş gününde aracı bu hale geldi!

40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

Ekipler maske takarak içeri girebildi!

Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.