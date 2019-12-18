HABER

Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 05:08 | Son Güncelleme

Adana’da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir oto kaportacı dükkanında meydana geldi.

Adana’da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir oto kaportacı dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto kaporta dükkanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
İş yeri tamamen kül olurken yapılan incelemede 2 köpeğin telef olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!
Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralıOtomobil taksiye çarptı: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te züccaciye dükkanında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te züccaciye dükkanında yangın

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!

İlk iş gününde aracı bu hale geldi! Başkent'te feci kaza!

İlk iş gününde aracı bu hale geldi!

40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

Ekipler maske takarak içeri girebildi!

Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.