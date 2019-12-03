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Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

AĞIR YARALI, HASTANEDE ÖLDÜ Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Ahmet Ünal (57), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALI, HASTANEDE ÖLDÜ
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Ahmet Ünal (57), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kavgada tabancayla vurulup, yaralanan iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal'ın (33) ise hastanede tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
TESLİM OLDU
Öte yandan kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa E. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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