Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira ceza kesilecek. Uşak’ta da araç sahipleri 1 Aralık öncesi lastiklerini değiştirebilmek amacıyla oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ ta başlıyor. Uşak’ta da lastikçilerde yoğunluk yaşanırken çok sayıda araç sahibi zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde oto lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Lastik tamircileri ise bu yoğunlukla başa çıkabilmek amacıyla büyük çaba harcıyor.

Araçlara kış lastiği taktırmanın önemine vurgu yapan oto lastik firmasında görevli Ayşe Akay, "Tabi ki her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluk başladı. Fakat bu sene iklim nedeniyle biraz daha geç başladı. Artık son bir haftadır yağmurların da etkisiyle yoğunluk ve hassasiyet başladı. Lastik fiyatları geçen seneye göre hemen hemen eşittir. Çok büyük bir farklılık olmadı. Ama hassasiyet anlamında baktığımız zaman geçen sene daha duyarlıydı insanlar. Ama tabi burada en büyük etki de iklim şartları. 1 Aralık’ta ekstra bir yoğunluk her zaman olur. Özellikle servis araçları, binek araçlar, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda" dedi.