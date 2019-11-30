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Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira ceza kesilecek. Uşak’ta da araç sahipleri 1 Aralık öncesi lastiklerini değiştirebilmek amacıyla oto lastikçilerin yolunu tuttu.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ ta başlıyor. Uşak’ta da lastikçilerde yoğunluk yaşanırken çok sayıda araç sahibi zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde oto lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Lastik tamircileri ise bu yoğunlukla başa çıkabilmek amacıyla büyük çaba harcıyor.
Araçlara kış lastiği taktırmanın önemine vurgu yapan oto lastik firmasında görevli Ayşe Akay, "Tabi ki her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluk başladı. Fakat bu sene iklim nedeniyle biraz daha geç başladı. Artık son bir haftadır yağmurların da etkisiyle yoğunluk ve hassasiyet başladı. Lastik fiyatları geçen seneye göre hemen hemen eşittir. Çok büyük bir farklılık olmadı. Ama hassasiyet anlamında baktığımız zaman geçen sene daha duyarlıydı insanlar. Ama tabi burada en büyük etki de iklim şartları. 1 Aralık’ta ekstra bir yoğunluk her zaman olur. Özellikle servis araçları, binek araçlar, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda" dedi.

Kış lastiği takmak neden önemlidir?
Kış lastiği uygulamasının zorunluluktan öte can güvenliği için takılması bilincinde olunmasını belirten Akay, "Kış lastiği fren mesafesini, yol tutuşunu daha kolay sağlar. Hava şartları 7 derecenin üstüne çıktığı zaman yaz lastiği, 7 derecenin altına indiği zaman da mevsim olarak lastikler tutunmayı çok daha iyi sağlar. Bundan dolayı fren mesafesi kısalacağı için kesinlikle çok önemlidir" diye konuştu.
Kış lastiği taktıranlardan Erol Karakaş, "Arabamız karda kaymıyor, kış lastiklerinin güvenli yol tutuşu var. Can güvenliğini sağladığı için tercih ediyoruz. Zam oluyor ama yine de taktırmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Kış lastiği taktıranlardan bir diğer vatandaş Dinçer Güngör, "Can güvenliğimiz için kış lastiklerimizi taktırılması lazım. Biz de aracımıza kış lastiklerimizi taktırdık. Herkesin de taktırması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlar geçen seneye göre aynı, ki ne olursa olsun kış lastiklerini taktırmak zorundayız. Kış lastiği kar yağınca, yağmur yağınca olası tehlikeler için aracımızda olmalı" ifadesinde bulundu.
Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020’de son bulacak.

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