Oto lastikçinin fareyle imtihanı kamerada! "En son asfaltta gördük"

Körfez ilçesinde bir oto lastikçide ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çay molasında telefonla konuşan işyeri çalışanı A.H., kendisine doğru farenin yaklaştığını görünce adeta şut çekercesine fareye vurup telefonuyla konuşmaya devam etti. Aynı durum birkaç kez tekrarlandı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler anbean işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"EN SON FAREYİ ASFALTTA GÖRDÜK"

Olayı anlatan işyeri sahibi Seyhan Kırtay, "Arkadaşımız telefonla konuştuğu sırada dükkana fare girdi. Arkadaşımız fareye önce tekmeyle vurdu. Fare tekrar geldi, tekrar gitti. Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil. En son fareyi asfaltta gördük, sonra göremedik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

